Vetements Abito ‘racing Tank Top’ | La verità

Cotone a costine e ricamo: la qualità del tessuto Vetements. L'analisi tecnica di questo capo richiede una distinzione critica tra l'immagine di marca e la realtà dell'oggetto fisico. Il prezzo di 6,29€ segnala immediatamente un'anomalia: un capo originale Vetements, marchio noto per prezzi che oscillano tra i 400€ e gli 800€, non viene mai commercializzato a tale cifra. Questo dato suggerisce con alta probabilità che si tratti di un prodotto non autentico o di un errore grossolano nella catalogazione dello store online.

