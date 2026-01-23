"Si farà qualcosa per aumentare la sicurezza su via Eugenio Zanasi e, se sì, cosa?" Questo, in estrema sintesi, è quanto ha chiesto, in una interrogazione da discutere in consiglio comunale, il gruppo di opposizione "Centrodestra per Castelnuovo e Montale", che la scorsa settimana con il capogruppo Luca Forghieri ha depositato un’apposita interrogazione sul tema, da discutere in consiglio comunale. Nello stesso documento, Forghieri chiede anche conto di una petizione con 320 firme depositata il 10 settembre scorso e ricorda anche un incidente mortale, avvenuto la scorsa estate su via Zanasi all’incrocio con la strada che conduce in piazza Brodolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Via Zanasi è poco sicura. Servono dossi e controlli"

Appello dei cittadini di San Rigo: "Qui la strada è poco sicura. Più dossi per limitare velocità"I cittadini di San Rigo chiedono interventi per migliorare la sicurezza stradale.

“Non sono sicura di essere a Milano-Cortina, non ho ancora fatto salti e dossi”: Brignone torna a gareggiare, ma frena sulle OlimpiadiBrignone torna in gara a Kronplatz, un’occasione per testare la propria forma e riprendere confidenza con le competizioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Via Zanasi è poco sicura. Servono dossi e controlli.

Calciomercato al via tra poco, qualcuno si è portato avantiManca sempre meno al via ufficiale della finestra invernale del calcio mercato ma i club sono già al lavoro per portare a termine le trattative. Se la Lazio potrà finalmente tornare ad operare senza ... ansa.it

Matilde ha dodici anni e ha perso la famiglia, sterminata da una cosca mafiosa. Léon è un sicario introverso e poco istruito. tra i due nasce un rapporto di amicizia, sostegno e complicità in un universo ostile e violento. Léon è un film del 1994 scritto e diretto da - facebook.com facebook