Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 29 marzo 2026 su Rai 3

Stasera, domenica 29 marzo 2026, va in onda in prima serata su Rai 3 una nuova edizione di Presa Diretta, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. La trasmissione presenta servizi e approfondimenti su temi di attualità, con un focus su argomenti di interesse pubblico. La puntata include segmenti dedicati a vari ambiti, tra cui economia, ambiente e società.

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 29 marzo 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 29 marzo 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 29 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. PresaDiretta Open apre la puntata parlando di giovani e violenza – nei giorni in cui un’insegnante è stata accoltellata da parte di uno studente di 13 anni in provincia di Bergamo – mentre PresaDiretta si occupa di mafie. 🔗 Leggi su Tpi.it

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