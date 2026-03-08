Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Riccardo Iacona. La trasmissione, prevista per la prima serata di domenica 8 marzo 2026, presenta una serie di servizi e approfondimenti su temi di attualità. La puntata esplora vari argomenti attraverso reportage e interviste, offrendo un’analisi dettagliata delle questioni trattate.

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 8 marzo 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 8 marzo 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 8 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Stasera il programma si occuperà dell’Ilva di Taranto e, a seguire, del conflitto in Medioriente tra Israele, la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e non solo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 marzo 2026, su Rai 3

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 1 marzo 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 1 marzo 2026, va in onda in prima serata...

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 15 febbraio 2026, su Rai 3Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Presa Diretta.

Temi più discussi: PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti; PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 1 marzo; PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti; Anticipazioni tv: al via il 76° Festival di Sanremo, conducono Carlo Conti e Laura Pausini.

PresaDiretta stasera in tv su Rai 3. Le anticipazioni: dalla questione Ilva alla linea gialla di GazaRiccardo Iacona torna con una nuova puntata di PresaDiretta, stasera in tv domenica 8 febbraio dalle ore 20.30 su Rai 3. Nella prima parte della serata, con PresaDiretta Open, richiama l’attenzione su ... corrieredellumbria.it

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni della puntata di stasera 1 marzo 2026 su Rai 3 con Riccardo Iacona | inchieste, servizi e approfondimenti ... tpi.it

#PresaDiretta Open si occupa dell’ex Ilva di Taranto, mentre PresaDiretta è dedicata al conflitto in Medio Oriente tra Israele, la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, e non solo. “La pace dei forti” QUESTA SERA alle 20.30 su #Rai3. - facebook.com facebook

#PresaDiretta Open si occupa dell’ex Ilva di Taranto, mentre PresaDiretta è dedicata al conflitto in Medio Oriente tra Israele, la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, e non solo. “La pace dei forti” QUESTA SERA alle 20.30 su #Rai3. x.com