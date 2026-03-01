Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 1 marzo 2026 su Rai 3

Stasera, domenica 1 marzo 2026, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. La trasmissione presenta una serie di servizi e approfondimenti su temi attuali, con un focus su questioni sociali e ambientali. La puntata si concentra su argomenti di interesse pubblico, offrendo un'informazione diretta e senza filtri.

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 1 marzo 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 1 marzo 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 1 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Il Ponte sullo Stretto, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi, è al centro di “PresaDiretta Open”. Nel reportage un’intervista all’AD della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e un viaggio a Messina, la città col più alto tasso di spopolamento in Europa e dove solo un cittadino su tre riceve l’acqua 24 ore al giorno. 🔗 Leggi su Tpi.it

PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 1 marzoDall'inchiesta sul Ponte tra polemiche e costi miliardari al viaggio nella scienza della longevità: cellule staminali, demenze e nuove tecnologie del cervello nella puntata del 1° marzo di PresaDirett ... movieplayer.it

Cambio di programma a #PresaDiretta: stasera si apre con uno speciale in diretta sull’attacco all’ #Iran, con inviati e ospiti in studio per analizzare possibili escalation e scenari futuri. Appuntamento alle 20:30 su #Rai3. x.com

Dall’alba di Amman alle esplosioni su Teheran, il racconto in presa diretta dell’attacco coordinato di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e della risposta militare di Teheran. Tra raid aerei, missili intercettati sulla Giordania e il timore di un conflitto regionale su larga - facebook.com facebook