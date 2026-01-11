Heated Rivalry arriva anche in Italia la serie tv sulla storia di sesso e amore nel mondo dell’hockey | preparate i popcorn e mandate a letto i bambini!

Heated Rivalry arriva in Italia, portando la storia di una relazione complessa tra due capitani di hockey su ghiaccio. La serie esplora temi di passione, rivalità e sfide in un contesto sportivo e maschilista. Un racconto che mette in luce le dinamiche di un amore improbabile, tra tensioni di campo e sentimenti personali, offrendo uno sguardo approfondito su un mondo fatto di competizione e relazioni.

Una storia d'amore impossibile tra i capitani di due squadre di hockey su ghiaccio, nata nella rivalità sportiva in un ambiente maschilista e con i riflettori puntati addosso. Sono questi gli ingredienti di Heated Rivalry, una nuova serie tv Lgbt distribuita dalla piattaforma canadese Crave c he sta riscuotendo un successo strepitoso grazie al passaparola social: solo nei primi giorni di programmazione, il canale tv a pagamento ha registrato un aumento degli abbonamenti del 400% e la serie è stata confermata per almeno altre due stagioni. Protagonisti della serie tv sono Shane Hollander, capitano della squadra di Montreal Metros, e Ilya Rozanov, stella russa in forza ai Boston Raiders.

