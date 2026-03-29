Stosa Cucine ha ottenuto il riconoscimento nella quinta edizione del Premio bilancio di sostenibilità 2026, promosso dal Corriere della Sera – Buone Notizie in collaborazione con NeXt – Nuova economia per tutti. L’azienda è stata selezionata tra i vincitori di questa iniziativa dedicata a premiare le imprese che adottano pratiche sostenibili. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente.

Stosa Cucine è tra i vincitori della quinta edizione del Premio bilancio di sostenibilità 2026, l’importante iniziativa promossa da Corriere della Sera – Buone Notizie in collaborazione con NeXt – Nuova economia per tutti. L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di 252 imprese, in crescita dell’8,66 per cento rispetto all’anno precedente: in questo contesto, Stosa si distingue come unica azienda del comparto del mobile a essere stata selezionata. Il premio si inserisce nel forum Pact4Future 2026 e valorizza le imprese che si caratterizzano per trasparenza e qualità nella rendicontazione Esg, valutata dal Centro Studi NeXt prendendo in considerazione trenta parametri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio per Stosa Cucine: "Un modello di impresa orientato alla sostenibilità"

Articoli correlati

Leggi anche: Un modello di governance solido, coerente e orientato al lungo periodo dietro la crescita di Convergenze negli ultimi anni

Premio Spiga d'Oro alla Mipa Agricola: "Modello produttivo esempio virtuoso di economia circolare"Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 21 febbraio in una delle due sedi dell’azienda premiata (in Loc.

Contenuti e approfondimenti su Stosa Cucine

Temi più discussi: Premio per Stosa Cucine: Un modello di impresa orientato alla sostenibilità; A Stosa Cucine il Premio Bilancio di Sostenibilità 2026; IL SINDACO HA RICEVUTO L’AMBASCIATRICE D’IRLANDA IN ITALIA, S. E. ELIZABETH MCCULLOUGH; COL VETORAZ a VINITALY 2026, tra futuro e radici.

Un futuro ’green’ per Stosa cucine Amiata e lavoro le parole chiaveUN CHILOMETRO di fabbriche, magazzini, laboratori e green park. Capannoni che costeggiano la Cassia, sotto Radicofani, la patria di Ghino di Tacco e tappa celebre nella Mille miglia storica, la corsa ... quotidiano.net

Stosa Cucine, bilancio di sostenibilità: ecco le azioni di welfareL'azienda Stosa Cucine di Radicofani presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023, evidenziando l'impegno per una sostenibilità a 360 gradi e il focus sul benessere dei dipendenti e sull'ambiente. lanazione.it

Karma di Stosa Cucine: una cucina moderna dal design lineare ed essenziale, pensata per chi ama uno stile pulito e contemporaneo, capace di valorizzare contrasti materici e cromatici. La speciale presa maniglia integrata e lo schienale attrezzato con Joy - facebook.com facebook