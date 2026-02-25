Un modello di governance solido coerente e orientato al lungo periodo dietro la crescita di Convergenze negli ultimi anni

Rosario Pingaro afferma che la crescita di Convergenze è stata guidata da un modello di governance stabile e a lungo termine. La strategia adottata ha permesso all'azienda di rafforzare la propria posizione sul mercato e di investire in progetti innovativi. La decisione di puntare su una gestione coerente ha portato a risultati concreti, come l’espansione in nuove aree territoriali. Ora, l’azienda guarda avanti con questa stessa visione.

«Il percorso di crescita di Convergenze negli ultimi anni è il riflesso diretto di un modello di governance solido, coerente e orientato al lungo periodo», ha dichiarato Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente della Società. «In comparti complessi e ad alta intensità competitiva come telecomunicazioni ed energia – dove la discontinuità manageriale è spesso la norma – la stabilità del vertice rappresenta un elemento distintivo e un vantaggio competitivo concreto». Pingaro richiama quindi l'attenzione sui risultati economico-industriali al 31 dicembre 2025, che evidenziano ricavi pari a 25,7 milioni di euro, in uno scenario di progressiva normalizzazione del mercato rispetto all'esercizio precedente.