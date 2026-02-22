Premio Spiga d' Oro alla Mipa Agricola | Modello produttivo esempio virtuoso di economia circolare

La Mipa Agricola riceve il Premio Spiga d’Oro per aver adottato un modello produttivo sostenibile e circolare. La decisione deriva dall’impegno dell’azienda nel riciclare gli scarti di lavorazione e ridurre gli sprechi. È la prima olivicoltura italiana a seguire questa strada, dimostrando come l’innovazione possa valorizzare il settore. La premiazione si è svolta in un evento locale, con grande partecipazione della comunità. L’impresa si impegna a continuare su questa strada.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 21 febbraio in una delle due sedi dell’azienda premiata (in Loc. Coppamontone strada provinciale 105 km. 1,900), oltre a socie e soci e autorità rotariane provenienti anche da altre zone, hanno preso parte l’assessore comunale alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo, in rappresentanza della sindaca della città di Foggia, il presidente della Camera di Commercio di Foggia Giuseppe Di Carlo, il direttore provinciale della Coldiretti Lorenzo Belcapo, il delegato del rettore dell’Università di Foggia prof.ssa Maria Antonietta Fiore e il deputato Giorgio Lovecchio, componente della Commissione Finanze della Camera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

