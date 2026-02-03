Giacomo Stallone l' intervista al Dago della serie di Rai 1 ‘L’invisibile’ | Il mio forte senso civico

Giacomo Stallone, l’attore siciliano protagonista della serie ‘L’invisibile’, parla del suo lavoro e di come la sua terra lo abbia segnato. In un’intervista, spiega di aver scelto di interpretare ruoli che rispecchiano il suo senso civico e di sentirsi forte nel portare avanti messaggi legati alla giustizia. Stallone rivela anche quanto sia importante per lui sentirsi compreso e legato alle sue origini, elementi che lo motivano ogni giorno sul set.

Ci sono persone che imparano presto a guardare il mondo da una distanza particolare. Non per allontanarsene, ma per capirlo meglio. Per Giacomo Stallone, quella distanza ha spesso avuto la forma dell’aria, del cielo, di un punto di osservazione sospeso. Da bambino, viaggiava in aereo per curarsi; da adulto, interpreta un uomo che osserva dall’alto, che scruta, che aspetta il momento giusto per intervenire. Non è un caso: è una traiettoria. In L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio, Giacomo Stallone è Dago: carabiniere siciliano, uomo d’azione, parte di una squadra che lavora nell’ombra, dove il senso del dovere supera l’ambizione personale e il sacrificio diventa una scelta quotidiana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

