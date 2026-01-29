Senso civico in crisi a Milano | il 61% pensa sia diminuito secondo una ricerca
A Milano, molti cittadini ritengono che il senso civico sia calato. Secondo una ricerca, il 61% degli intervistati sente che la solidarietà e il rispetto sono diminuiti negli ultimi tempi. La città sembra meno attenta ai bisogni comuni rispetto a qualche anno fa, e questa percezione si riflette nel modo in cui le persone si comportano in strada e nelle piazze. I residenti si mostrano preoccupati e chiedono più attenzione da parte di tutti.
È quanto emerge da un'indagine Ipsos sul senso civico dei milanesi realizzata per Comieco e il gruppo di associazioni promotrici del Panettone d’Oro, Milan col coeur in man, diceva un vecchio proverbio. Ma la realtà è un po’ diversa, stando al ‘sentiment’ percepito. Il 61% dei cittadini ritiene che il senso civico dei milanesi sia diminuito nel corso degli anni e il 58% considera oggi i propri concittadini più chiusi in sé stessi rispetto al passato. Accanto a questa percezione critica, resta però una componente significativa di cittadinanza attiva: oltre un terzo dei milanesi (35%) continua a riconoscere una diffusa attenzione verso chi è più in difficoltà.🔗 Leggi su Milanotoday.it
