Il 28 marzo 2026, viene condivisa una preghiera mattutina che invita i fedeli a chiedere protezione e liberazione da ogni male. La preghiera si svolge di sabato e si rivolge a Maria come guida e madre, chiedendo di affidare le speranze e le intenzioni di chi si rivolge a lei. Non sono riportate altre azioni o eventi collegati a questa preghiera.

Iniziamo questo sabato con la preghiera del mattino per lasciarci guidare, affidando ogni nostra speranza sotto lo sguardo materno di Maria. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. È con il dito di Dio che Tu cacci i demoni, è con il Suo dito di fuoco che vieni a scolpire nella dura pietra del mio cuore la legge del Tuo amore, facendo del mio essere un tabernacolo inaccessibile alle forze del nemico. Tu sei santo, Dio, Tu sei santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 28 Marzo 2026: chiediamo di essere liberati da ogni male

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