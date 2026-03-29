Precipitò dalle scale e morì dopo lite con il compagno i parenti contro l'archiviazione | Non fu incidente

I familiari di una donna di 30 anni deceduta dopo essere caduta dalla tromba delle scale del suo appartamento hanno presentato un ricorso contro l'archiviazione del procedimento. La donna avrebbe avuto una lite con il compagno prima dell'incidente, e i parenti contestano la versione che si tratti di un incidente. La procura ha deciso di chiudere il caso senza ulteriori indagini.

I familiari di Evelinndel Moori Chamorro, la 30enne morta dopo essere caduta nella tromba delle scale dell'edificio dove abitava, si oppongono all’archiviazione. Il fatto era accaduto nel settembre 2025 a Genova, la donna era deceduta dopo una lite con il compagno. Decisione attesa per il 17 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”Nella puntata del 31 gennaio di C'è Posta per te, Sara ha voluto fare una sorpresa al fratello Matteo facendogli incontrare Alessandro Del Piero. Assolto Simone Riccioni, investì un’anziana che morì dopo l’impatto: per il giudice “il fatto non costituisce reato”Il Tribunale ha assolto Simone Riccioni per l'incidente in cui perse la vita un'anziana di 84 anni. Tutti gli aggiornamenti su Precipitò dalle scale e morì dopo lite... Discussioni sull' argomento Riccardo, 5 mesi, morto in casa a Pessione dopo una caduta dalle scale: la madre ora è indagata per omicidio volontario. La svolta dalle chat con il marito; Cane cade dal balcone, lei si lancia per le scale e lo salva. Ecco perché ora rischia una denuncia; Precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri in casa: morta; Studente di 12 anni cade dalle scale della scuola media: trasportato d'urgenza in ospedale. La ragazzina aveva 13 anni quando precipitò da un palazzo a Piacenza. Un 15enne è stato condannato a diciassette anni - facebook.com facebook