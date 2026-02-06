Assolto Simone Riccioni investì un'anziana che morì dopo l'impatto | per il giudice il fatto non costituisce reato

Il Tribunale ha assolto Simone Riccioni dall'accusa di aver provocato la morte di un’anziana di 84 anni nel 2017. Riccioni aveva investito la donna durante un temporale, ma il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato. La vicenda si è conclusa così, con un verdetto di piena assoluzione per l’attore.

