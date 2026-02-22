Tragedia sulle montagne di Saint Moritz | trovato morto Luciano Capasso 25 anni di Qualiano

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato trovato morto dopo essere scomparso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. La causa del decesso sembra essere un incidente durante un'escursione in montagna. La famiglia e gli amici avevano denunciato la sua scomparsa, preoccupati per la lunga assenza. Il corpo è stato rinvenuto in un'area impervia, vicino a un sentiero frequentato da escursionisti. La tragica scoperta chiude un periodo di incertezza.

È stato ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, nel Napoletano, scomparso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera, dove si trovava per lavoro. A confermare la drammatica notizia sono stati la madre, Raffaella Grande, e l'avvocato della famiglia, Sergio Pisani. Il giovane lavorava come autista in un albergo della zona e nei giorni scorsi aveva intrapreso un'escursione in alta quota, attorno ai 2.700 metri. Secondo le autorità svizzere, durante il percorso sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve, evento che ha reso impossibile il contatto e fatto perdere le sue tracce.