Via Imperatore Federico si lancia dal sesto piano | morta una donna di 33 anni

Una donna di 33 anni è deceduta ieri sera in via Imperatore Federico, all'altezza della stazione della metropolitana, dopo essersi lanciata dal balcone del sesto piano del suo edificio. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta approfondendo il contesto di quanto accaduto.

Tragedia ieri sera in via Imperatore Federico, all'altezza della stazione della metropolitana. Una donna di 33 anni è morta dopo essersi lanciata dal balcone di casa sua al sesto piano di un palazzo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma per lei non c'era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche la polizia. La donna viveva con la famiglia, non si conoscono le motivazioni che l'hanno portata all'estremo gesto. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline – Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall'Asp di Palermo in collaborazione con l'"A.

