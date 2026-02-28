Domani il Prato affronta in trasferta il Cannara in una partita valida per la giornata di campionato, con calcio d’inizio alle 14,30 e trasmissione in diretta su Tv Prato. La squadra cerca di tornare in zona playoff, mentre l’allenatore studia le strategie per contrastare la squadra avversaria, che occupa l’ultimo posto in classifica. La gara rappresenta un momento importante per il club.

Vigilia di campionato per il Prato, che domani (calcio d’avvio fissato alle 14,30, con diretta su Tv Prato) tornerà in campo per sfidare in trasferta il Cannara, fanalino di coda della classifica. Si gioca allo stadio comunale "Alberto Spoletini", dove i biancazzurri cercheranno di dare continuità al successo raccolto domenica scorsa contro il Terranuova Traiana. Ottenere la vittoria in terra umbra permetterebbe a Risaliti e compagni di presentarsi alla pausa del prossimo weekend con il morale alto e contemporaneamente di approfittare dello scontro diretto in calendario per questo turno fra Terranuova Traiana e Foligno, rispettivamente sesta e quinta forza della graduatoria del girone E di Serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivo Prato: ritornare in zona playoff. Dal Canto studia la ricetta anti-Cannara

Leggi anche: Prato, Dal Canto studia la ricetta per vincere. Incognita Polvani, ma Boccardi è pronto

Prato, Dal Canto studia la formula giusta. Bisogna superare l’ostacolo PoggibonsiTempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’inizio fissato alle 14,30) ospita il Poggibonsi al Lungobisenzio in occasione del match valido...

Contenuti e approfondimenti su Obiettivo Prato.

Argomenti discussi: Obiettivo Prato: ritornare in zona playoff. Dal Canto studia la ricetta anti-Cannara.

Prato, va in scena la super sfida. Obiettivo: la scalata deve ripartireIn un Lungobisenzio completamente soldout, il Prato va a caccia della vittoria nel big match contro il Foligno, atteso in via Firenze per la sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone E ... lanazione.it

Obiettivo: andare oltre il passo falso. Il Prato si ricompatta verso le sfideProbabilmente anche un pareggio sarebbe stato considerato un risultato negativo. Figuriamoci la sconfitta che poi è maturata allo stadio Buon Riposo di Seravezza, in occasione della tredicesima ... lanazione.it