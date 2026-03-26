Concerto di Xes Trio gruppo strumentale cameristico

Sabato 16 maggio 2026 si tiene presso la Sala Mozart di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica di Bologna, il concerto del gruppo cameristico Xes Trio. La formazione è composta da un clarinetto, un violoncello e un pianoforte. L'evento fa parte della rassegna “Il Sabato all’Accademia” e si svolge nella storica sala da concerto dell'Accademia.

Sabato 16 maggio 2026 prosegue la rassegna de “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di XES Trio, gruppo strumentale cameristico composto da un clarinetto, un violoncello e un pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Concerto di Xes Trio, gruppo strumentale cameristico Articoli correlati Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in... Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata StrumentalePrato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale... Contenuti e approfondimenti su Concerto di Xes Trio gruppo strumentale... Discussioni sull' argomento I Sex Pistols a Milano: l'unica data nel Nord Italia per i 50 anni di Anarchy in the UK; I Sex Pistols a Milano a giugno; I Sex Pistols a Milano | l' unica data nel Nord Italia per i 50 anni di Anarchy in the UK. Eccoci amici di Radio Nonsolosuoni, pronti a raccontarvi la straordinaria storia di una talentuosa artista italiana: Marina Rei, il cui vero nome è Marina Restuccia. Nata a Roma il 5 giugno 1969, Marina ha avuto un'infanzia ricca di musica e arte, grazie alla pas - facebook.com facebook