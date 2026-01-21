Prato Procura Ue sequestra 230mila capi abbigliamento contraffatti

Su richiesta della Procura Europea di Bologna, la Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato circa 230.000 capi di abbigliamento contraffatti. L’operazione si inserisce in un’azione volta a contrastare la produzione e la vendita di prodotti falsificati, tutelando i diritti di marchio e la sicurezza dei consumatori. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno delle autorità italiane ed europee contro il mercato illecito di merci contraffatte.

Su richiesta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, la Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 237.000 capi di abbigliamento e oltre 5,5 milioni di metri di tessuto, nell’ambito di un’indagine su una frode IVA riguardante il contrabbando di prodotti tessili dalla Cina. I beni sono stati rinvenuti in quattro magazzini nascosti controllati da cittadini cinesi a Prato, città nota per la sua industria tessile. Questo sequestro segue quello precedente di 2,3 milioni di metri di tessuto avvenuto nel novembre 2025, portando il valore totale stimato dei beni sequestrati a 10 milioni di euro. Il sistema si basava anche su società fittizie costituite in tutta Europa – principalmente registrate in Polonia e Germania – per reindirizzare le fatture e gli ordini di pagamento provenienti da acquirenti italiani reali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

