Travolge e uccide due 21enni a Brivio Krzysztof Lewandowski va ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un incidente mortale ha scosso Brivio ieri sera, quando un’auto ha investito e ucciso due giovani di 21 anni. La polizia ha già fermato il conducente, Krzysztof Lewandowski, che ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La vittima e l’autista sono amici, e l’incidente è avvenuto durante una serata che si stava concludendo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare. La magistratura sta indagando sulle cause

È arrivato ieri, 10 febbraio, il braccialetto elettronico per Krzysztof Lewandowski, ora ai domiciliari in una comunità nel Milanese. Il 34enne è imputato per il duplice omicidio stradale di due 21enni avvenuto a Brivio (Lecco) lo scorso 20 settembre. Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, è stato rinviato a giudizio con il procedimento immediato per aver travolto e ucciso due giovani di 21 anni a Brivio.

