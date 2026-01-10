Controlli straordinari della polizia a Firenze 4 arresti e 500 persone identificate

Proseguono a Firenze e provincia i controlli straordinari della polizia di Stato, disposti dal Questore. Le operazioni mirano a prevenire reati predatori, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e individuare cittadini stranieri irregolari. Durante queste attività, sono stati arrestati quattro persone e circa 500 sono state identificate, contribuendo a rafforzare la sicurezza sul territorio.

Proseguono a Firenze e in provincia i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla polizia di Stato su disposizione del Questore, con l'obiettivo di contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e di rintracciare cittadini stranieri irregolari sul.

Polizia, controlli straordinari. Pattuglie di rinforzo da Firenze dopo le tensioni in centro - La denuncia di una situazione (nuovamente) molto delicata in piazza Gramsci, pubblicata da La Nazione mercoledì in cui il proprietario di due locali, oltre che della ’Favorita’, Giovanni Carli, parla ... lanazione.it

Firenze, controlli antidroga all’ippodromo Le Mulina: arrestato un uomo - Arrestato un uomo a Firenze nel corso di un servizio di controllo da parte dei Carabinieri, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. 055firenze.it

NanoTV. . #AsseMediano- Controlli straordinari contro rapine e scippi: rafforzata la presenza delle Forze dell' Ordine Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

