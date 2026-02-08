Sanremo convegno sul pavimento pelvico | sala gremita per ricordare la ginecologa Anna Glorio

Sanremo si riempie di medici e autorità per ricordare la ginecologa Anna Glorio, scomparsa prematuramente. La città ha ospitato oggi un convegno dedicato alla salute del pavimento pelvico, con tanti presenti che hanno voluto onorare la professionista e discutere di un tema importante. La sala è stata piena, segno che il ricordo di Anna Glorio resta vivo tra colleghi e cittadini.

Sanremo è stata oggi, 8 febbraio 2026, teatro di un evento che ha unito la comunità medica e istituzionale in un omaggio sentito alla dottoressa Anna Glorio, ginecologa prematuramente scomparsa, e un’importante riflessione sulla salute del pavimento pelvico. Un convegno, organizzato dalla sezione locale dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), ha riempito la sala, attirando un pubblico numeroso e attento alle tematiche affrontate, testimoniando la stima e il vuoto lasciato dalla professionista. L’iniziativa non si è limitata a un semplice aggiornamento scientifico, ma ha assunto una valenza commemorativa significativa, celebrando la figura di una donna dedita all’uroginecologia e profondamente impegnata nella cura e nel benessere dei suoi pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli e strutture che sostengono gli organi pelvici e contribuiscono a funzioni essenziali come la continenza e il parto.

