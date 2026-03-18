Un ciclo di incontri si svolge nell'aula magna, dedicato a esplorare le sfide del mondo attuale. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a comprendere meglio le dinamiche di un mondo sempre più interconnesso. Durante gli incontri vengono analizzate diverse tematiche legate alla complessità del presente, offrendo strumenti e spunti per orientarsi in un contesto in rapido cambiamento.

Un percorso di incontri per orientarsi nella complessità del presente e provare a leggere con maggiore chiarezza un mondo sempre più interconnesso. È l’obiettivo della prima edizione di "Navigare la complessità - Incontri con chi racconta il mondo che cambia", la rassegna a ingresso gratuito previa registrazione organizzata dalla Scuola Sant’Anna e inserita nel progetto "Merita", in programma domani e dopodomani nell’Aula Magna dell’ateneo. L’iniziativa vuole offrire uno spazio di confronto sui grandi temi contemporanei, dalla geopolitica alla salute, dall’economia alle trasformazioni sociali, passando per inclusione e innovazione.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Navigare la complessità". Incontri in aula magna. Il mondo interconnesso

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