La terza edizione dei Portofino Days si è conclusa domenica 29 marzo 2026, con più di 350 partecipanti presenti nel Teatrino di Strehler. L’evento ha visto lo svolgimento di 16 panel e ha portato a nuovi accordi con una grande società di intrattenimento. La manifestazione si è svolta nel rispetto dei programmi stabiliti, consolidando la sua presenza nel calendario annuale.

La terza edizione dei Portofino Days ha chiuso i battenti nel pomeriggio di domenica 29 marzo 2026, lasciando dietro di sé un bilancio numerico preciso: oltre 350 partecipanti hanno riempito gli spazi del Teatrino di Strehler a Portofino. L’evento non è stato solo una vetrina per il cinema e la televisione, ma si è trasformato in un vero hub di formazione professionale, dove 16 panel tematici e 20 incontri tra operatori locali e internazionali hanno definito l’impianto della manifestazione. L’edizione corrente ha puntato con decisione sulla creazione di legami concreti tra il territorio ligure e le grandi case di produzione globali. Grandi nomi come Rai Fiction, Disney e Prime Video sono scesi dai palcoscenici astratti per sedere ai tavoli tecnici insieme ai produttori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portofino Days: 350 ospiti, 16 panel e nuovi accordi con Disney

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