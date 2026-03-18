A febbraio, il mercato europeo dei contratti di acquisto dell’energia (Ppa) ha visto una diminuzione dei prezzi, con l’Italia che ha registrato il calo più consistente tra i paesi analizzati, pari all’11,4%. Durante lo stesso mese sono stati stipulati 30 nuovi accordi, segnando un cambiamento significativo rispetto ai periodi precedenti. Questa tendenza riflette le variazioni nel settore energetico europeo.

Il mercato europeo dei contratti di acquisto dell’energia (Ppa) ha registrato a febbraio una contrazione dei prezzi, con l’Italia che registra il ribasso più netto tra i paesi monitorati. L’indice Euro Composite si attesta a 42,7 euro per megawattora, scendendo del 6,4% rispetto al mese precedente. La flessione italiana è stata la più marcata, con un calo mensile dell’11,4%, spinta dalle nuove norme introdotte dal Decreto Legge Energia che promettono riduzioni dei costi legati al gas a partire dal 2027. Nonostante questo movimento al ribasso, l’attività contrattuale ha mostrato una vitalità inaspettata, con 30 nuovi accordi firmati per una capacità totale di 2,2 gigawatt. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ppa: l’Italia crolla dell’11,4% con 30 nuovi accordi

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