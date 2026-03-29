Aldo Poponcini, attuale comandante in campo, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni in coppia con Marco Donati. La loro alleanza si concentra su temi come sicurezza e la gestione della Giostra. I due si erano incontrati negli anni della giunta Fanfani, quando Donati ricopriva il ruolo di assessore e Poponcini era alla guida della Polizia Municipale.

Si erano incrociati negli anni della giunta Fanfani. Allora Marco Donati era assessore e Aldo Poponcini al timone della Municipale. Oggi l’ex comandante, in pensione da una manciata di giorni, si rimette in gioco. E lo fa da candidato nella lista di colui che ora corre da sindaco sotto le insegne del fronte civico. Poponcini è il numero due nella squadra di Scelgo Arezzo (capolista Valentina Sileno). La notizia è destinata a fare rumore alla vigilia di una campagna elettorale al cardiopalma. Perchè Poponcini è un tecnico molto conosciuto e apprezzato in città, con un appeal forte sugli aretini non solo per la divisa indossata fino all’altro ieri e per la sua carica umana, ma pure per i tanti impegni, vedi sociale e Saracino solo per citarne due. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poponcini, comandante in campo. In corsa alle elezioni con Donati: "Punto su sicurezza e Giostra"

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