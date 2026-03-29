aldo poponcini si candida con scelgo arezzo

Durante la campagna elettorale per le amministrative di Arezzo, è stato annunciato che Aldo Poponcini si candida con la lista Scelgo Arezzo. La decisione è stata comunicata recentemente, suscitando attenzione tra gli osservatori locali. La candidatura di Poponcini si inserisce in un quadro politico in evoluzione, con diverse forze che presentano le proprie proposte per il futuro della città.

Colpo da novanta per la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Marco Donati. I nuovi nomi in campo Clamorosa novità nella campagna elettorale per le amministrative di Arezzo. Aldo Poponcini ha deciso di candidarsi. Sarà nella lista di Scelgo Arezzo a sostegno di Marco Donati in corsa per diventare sindaco del capoluogo. Un nome importante che si aggiunge agli altri, alcuni dei quali già svelati. Correrà per il prossimo consiglio comunale dove, per essere eletti, oltre alla percentuale della lista, è fondamentale il numero di preferenze personali. L'ex comandante della polizia municipale appena andato in pensione ha maturato questa scelta nel corso delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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