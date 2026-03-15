Il comandante della Polizia Locale di Arezzo ha inviato una lettera alla città, datata 15 marzo 2026. Il documento, firmato dal comandante Aldo Poponcini, contiene un messaggio ufficiale rivolto ai cittadini, senza includere commenti o opinioni personali. La comunicazione si concentra esclusivamente sui contenuti e sulle informazioni che intende condividere con la comunità locale.

Arezzo, 15 marzo 2026 – A seguire il testo della lettera alla CIttà del Comandante della Polizia Locale Aldo Poponcini «Nel giorno in cui inizia il mio pensionamento desidero rivolgere un saluto sincero e riconoscente alla città di Arezzo, che ho avuto l’onore di servire per tanti anni con dedizione e senso del dovere. Il mio primo e più caloroso ringraziamento va al Sindaco Alessandro Ghinelli, per la fiducia accordatami e per la costante vicinanza istituzionale che non è mai venuta meno nel corso del mio incarico. A lui si unisce la mia gratitudine per tutte le Autorità e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che si sono succeduti e con i quali ho condiviso un percorso di collaborazione continua, improntato al rispetto reciproco, alla professionalità e all’obiettivo comune della sicurezza e del bene della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettera alla Città del Comandante della Polizia Locale Aldo Poponcini

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