San Benedetto elezioni | Donati rinuncia alla corsa centrodestra a rischio riposizionamento strategico

La corsa alle elezioni a San Benedetto del Tronto si mette in salita. Sandro Donati, presidente della Banca del Piceno, ha deciso di rinunciare alla candidatura a sindaco, lasciando il centrodestra senza un volto forte. La scelta di Donati apre un nuovo scenario e potrebbe spostare gli equilibri politici in vista del voto.

San Benedetto del Tronto – Si complica il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative a San Benedetto del Tronto, con un colpo di scena che vede allontanarsi dalla possibile candidatura a sindaco il presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati. L’incontro, tenutosi oggi, 7 febbraio 2026, tra Donati e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, non ha portato all’agognato accordo, lasciando il centrodestra a dover ricalibrare le proprie strategie. La vicenda, emersa nel pomeriggio, apre uno scenario di incertezza e riaccende la corsa per la successione al sindaco uscente, con diverse figure in orbita al centrodestra pronte a contendersi la candidatura.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

