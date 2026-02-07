San Benedetto elezioni | Donati rinuncia alla corsa centrodestra a rischio riposizionamento strategico

La corsa alle elezioni a San Benedetto del Tronto si mette in salita. Sandro Donati, presidente della Banca del Piceno, ha deciso di rinunciare alla candidatura a sindaco, lasciando il centrodestra senza un volto forte. La scelta di Donati apre un nuovo scenario e potrebbe spostare gli equilibri politici in vista del voto.

San Benedetto del Tronto – Si complica il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative a San Benedetto del Tronto, con un colpo di scena che vede allontanarsi dalla possibile candidatura a sindaco il presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati. L’incontro, tenutosi oggi, 7 febbraio 2026, tra Donati e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, non ha portato all’agognato accordo, lasciando il centrodestra a dover ricalibrare le proprie strategie. La vicenda, emersa nel pomeriggio, apre uno scenario di incertezza e riaccende la corsa per la successione al sindaco uscente, con diverse figure in orbita al centrodestra pronte a contendersi la candidatura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Benedetto del Tronto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Benedetto del Tronto

Argomenti discussi: San Benedetto, campo largo boccia pure le Primarie: Acquaroli prova a convincere Donati; Il terzo polo pronto a puntare su Bollettini.

San Benedetto, campo largo boccia pure le primarie: Acquaroli prova a convincere DonatiSAN BENEDETTO Situazione di stallo in vista delle prossime elezioni comunali, per le due maggiori coalizioni che ancora non riescono a trovare sui ... msn.com

Elezioni San Benedetto, l’appello di Costantini: «Il centrosinistra faccia le primarie»Il segretario del Circolo Pd Nord sollecita un confronto aperto dopo lo stallo nell’Unione comunale e rilancia le primarie come strumento di partecipazione e legittimazione democratica ... lanuovariviera.it

Sulla #A15 area di servizio San Benedetto in direzione Parma sprovvista di gpl #viabilTOS x.com

A gennaio nella nostra sede di San Benedetto del Tronto, abbiamo incontrato le persone accolte nei Progetti di Accoglienza della Cooperativa LELLA 2001 per confrontarci sulle opportunità offerte dal Programma Puoi Plus, promosso dal Ministero del Lavoro facebook