Durante una manifestazione a Messina, il ministro ha commentato il progetto del Ponte sullo Stretto, definendolo “la più grande operazione di remigrazione positiva”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate il 28 marzo, nel corso dell’evento. Salvini ha parlato del collegamento come di un’opera che potrebbe portare benefici alla regione e al paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del ministro a Messina. Durante la manifestazione di ieri, 28 marzo, a Messina, il ministro Matteo Salvini ha definito il Ponte sullo Stretto “la più grande operazione di remigrazione positiva”. Secondo il ministro, l’infrastruttura potrebbe offrire nuove opportunità a migliaia di giovani costretti a lasciare Sicilia e Calabria, permettendo loro di rientrare e trovare lavoro, anche grazie ai cantieri legati alla costruzione. Salvini ha sottolineato che l’opera rappresenterebbe un progetto nazionale, non legato a una singola forza politica, descrivendolo come “il Ponte degli italiani e della pace”. Infrastrutture e sviluppo del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarà la più grande operazione di remigrazione positiva”

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