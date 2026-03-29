In Sicilia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato che il progetto del Ponte rappresenta la più grande operazione di re-immigrazione nella regione. La frase “aiutiamoli a casa loro” non è stata pronunciata dal ministro durante l'intervento a Messina, anche se il suo discorso si è concentrato sulla questione migratoria e sulle infrastrutture. La dichiarazione ha attirato l'attenzione dei presenti.

La frase “aiutiamoli a casa loro” non l’ha pronunciata il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rivolgendosi ai siciliani. Ma poco ci è mancato quando, dal palco allestito a Messina a piazza Unione Europa per la manifestazione “L’ora del Ponte”, ha definito il progetto “ la più grande operazione di re-immigrazione positiva in Sicilia”. Sebbene declinato in chiave positiva, il senso è lo stesso quando si lascia intendere che gli emigranti siciliani potranno lasciare il nord Italia e ritornare nella loro isola. Un concetto che, appunto, rimanda a un cavallo di battaglia della Lega dai tempi di Bossi. E Salvini lo spiega... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Ponte sarà la più grande operazione di re-immigrazione in Sicilia”: Salvini a Messina in versione “aiutiamoli a casa loro”

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