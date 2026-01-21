Ponte sullo Stretto Salvini ripete che sarà un'opera militare | Servirà anche nei giorni di tempesta

Matteo Salvini ha nuovamente affermato che il Ponte sullo Stretto di Messina potrà essere considerato un'infrastruttura strategica militare, sottolineando la sua importanza anche in condizioni di emergenza, come le tempeste. Questa dichiarazione riaccende il dibattito sull'opportunità e le modalità di realizzazione dell'opera, evidenziando l'intento di integrare la funzione di collegamento con quella di sicurezza nazionale.

Matteo Salvini è tornato a dire che il Ponte sullo Stretto potrà essere classificata come un'infrastruttura strategica militare. Non solo, potrebbe rivelarsi utile pure in caso di allerte meteo come quelle che hanno colpito Sardegna, Sicilia e Calabria: "Pensiamo, in queste ore di mare in tempesta, come sarebbe avere il Ponte piuttosto che i traghetti fermi".

Leggi anche: Tajani dice che il Ponte sullo Stretto sarà utile per l’evacuazione in caso di “un attacco da Sud”

Ponte sullo Stretto, governo sposta 780 milioni per l’opera al 2033. Opposizioni: “Progetto ai titoli di coda”Il governo ha modificato i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, spostando 780 milioni di euro al 2033 tramite un maxiemendamento alla manovra.

