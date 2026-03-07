Ponte di via della Storta | lavori nel vivo Ecco come cambia la viabilità tra Boccea e Casal Selce

Sono iniziati i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di via della Storta, all’incrocio con via di Boccea. La viabilità tra Boccea e Casal Selce sta subendo modifiche significative a causa delle operazioni in corso. Le attività riguardano la fase più intensa dei lavori e coinvolgono direttamente il traffico della zona. La situazione si evolverà nelle prossime settimane con ulteriori interventi.

Spostamento sottoservizi e corsie a senso unico alternato. Stop al transito dei mezzi pesanti e dei non residenti Entrano nel vivo i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di via della Storta, all’incrocio con via di Boccea. In questa fase, gli operai si stanno occupando dello spostamento delle tubature del gas e dei cavi elettrici su una passerella provvisoria. L'obiettivo è liberare la vecchia struttura senza mai interrompere le forniture ai residenti. Il nuovo collegamento sarà un salto in avanti per la sicurezza della zona. La carreggiata passerà a circa 10 metri di larghezza, quasi il doppio rispetto a oggi. Il nuovo ponte ospiterà due corsie di marcia, una banchina e un marciapiede sul lato destro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma: Ponte de La Storta chiuso per lavori, tre notti di traffico in tilt tra Boccea e Storta. Deviazioni previste.Ponte de La Storta: Tre Notti di Disagi, Via alla Ricostruzione di un Nodo Cruciale per Roma Roma si prepara a tre notti di forti disagi sulla...

Roma: chiusure notturne in zona la Storta-Boccea per lavori nuovo ponteChiusura notturna del ponte tra via Boccea e via della Storta per lavori: ecco le modifiche al traffico.

Tutto quello che riguarda Ponte di via della Storta lavori nel....

Temi più discussi: Nuovo ponte di via della Storta, lavori preliminari: chiusure e modifiche alla viabilità; Lavori sul nuovo ponte di via della Storta con chiusure e deviazioni programmate a Roma; Cantiere Ponte della Storta, in arrivo nuove modifiche alla viabilità; Loggiato Cappuccini ed ex Falegnameria: lunedì i lavori di ripristino. Cambia la viabilità in via Mazzini. A Estensi il ponte bailey è stato messo in sicurezza.

Roma nord-ovest, lavori per il ponte di via della Storta: chiusure notturne e nuove regole su Boccea e Casal SelceLavori per il nuovo ponte di via della Storta: stop, sensi unici e accessi limitati su via Boccea, Casal Selce e ponte verso Boccea ... romait.it

Nuovo ponte di via della Storta, cambiano traffico e accessi: ecco tutte le modifiche alla viabilitàRoma, lavori per il nuovo ponte di via della Storta: chiusure, sensi unici e divieti su via Boccea, Casal Selce e via della Storta. ilquotidianodellazio.it

7 secondi nel ghiaccio per non invecchiare mai! La leggenda del ponte di Sligachan e come compiere correttamente l'antico rito scozzese - facebook.com facebook

Finisce in Adda un’altra campata della passerella ciclopedonale sul ponte di Maccastorna x.com