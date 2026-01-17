Ponte del Gatto dal 20 gennaio cambia la viabilità per i lavori

A partire dal 20 gennaio, sarà modificata la viabilità nel centro città in occasione dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, situato all’ingresso principale. La nuova disposizione sarà in vigore per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e garantire la regolare circolazione. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali temporanei e alle indicazioni stradali durante questo periodo.

Da martedì 20 gennaio entrerà in vigore la nuova viabilità in centro, per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, in corrispondenza del principale ingresso cittadino. L'area di cantiere si sviluppa su via Cecchini, dal ponte fino all'altezza dell'autofficina Biondi in direzione Levante e dal ponte e fino all'altezza del primo ristorante in direzione Ponente. Il cantiere occupa anche 30 metri lungo le due aste del porto canale, ma sarà garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che manterranno tutte le occupazioni di suolo pubblico per i dehors, seppure con un assetto modificato.

