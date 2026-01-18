Colleferro nuova vita per i giardini di Colle Sant' Antonino | inaugurati i giochi rinnovati e il bar

A Colle Sant'Antonino, nella parte alta di Colleferro, domenica è stata dedicata alla riqualificazione dei giardini del quartiere, con l’inaugurazione di giochi rinnovati e di un nuovo bar. Un intervento volto a valorizzare gli spazi pubblici e offrire un punto di ritrovo più accogliente per residenti e famiglie, segnando una nuova fase di sviluppo e cura del territorio locale.

