Colleferro nuova vita per i giardini di Colle Sant' Antonino | inaugurati i giochi rinnovati e il bar
A Colle Sant'Antonino, nella parte alta di Colleferro, domenica è stata dedicata alla riqualificazione dei giardini del quartiere, con l’inaugurazione di giochi rinnovati e di un nuovo bar. Un intervento volto a valorizzare gli spazi pubblici e offrire un punto di ritrovo più accogliente per residenti e famiglie, segnando una nuova fase di sviluppo e cura del territorio locale.
È stata una domenica di festa e di rinascita per il quartiere di Colle Sant'Antonino, nella parte alta della città. Questa mattina, l'Amministrazione Comunale ha restituito alla cittadinanza il giardino pubblico di via Cristoforo Colombo, completamente riqualificato e arricchito di nuovi servizi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Colleferro. Festività natalizie. Immancabili a Colle S. Antonino le realizzazioni del Presepe e della slitta di Babbo Natale…
A Colle Sant’Antonino, le festività natalizie sono caratterizzate dall’affascinante allestimento del Presepe e dalla suggestiva slitta di Babbo Natale, diventati ormai una tradizione consolidata. Queste creazioni attirano residenti e visitatori, contribuendo a creare un’atmosfera magica e di festa durante il periodo natalizio nel territorio di Colleferro.
Leggi anche: Centro sociosanitario e riabilitativo Fonte Magna, inaugurati i nuovi spazi completamente rinnovati
Conquista la città a bordo della nuova Pandina Cross! Grazie per aver scelto Xauto Colleferro! #XAuto #colleferro #consegna #fiatpandina #autosalone - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.