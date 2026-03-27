Campagna pomodoro 2026 Nord Italia | raggiunto l' accordo Quadro d’Area

L’Organizzazione Interprofessionale del Pomodoro da Industria del Nord Italia ha annunciato che è stato siglato l’Accordo Quadro d’Area per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria del 2026. L’accordo è il risultato di un’intesa tra le rappresentanze agricole e industriali coinvolte nel settore. La negoziazione si è conclusa positivamente, portando alla definizione delle condizioni per la prossima stagione di raccolta e lavorazione.

L’accordo definisce i principali aspetti contrattuali che regoleranno la campagna 2026, tra cui le modalità di produzione e di consegna, i criteri qualitativi della materia prima e la valorizzazione economica di riferimento. Dando evidenza che l’OI non partecipa alla definizione dell’accordo, come stabilito dalla normativa, l'intesa rappresenta un importante risultato di mediazione e collaborazione tra le parti, confermando la solidità della filiera del pomodoro da industria del Nord Italia. Le componenti hanno lavorato con senso di responsabilità, ponendo al centro la tutela del reddito agricolo, la valorizzazione della produzione e la sostenibilità economica delle imprese di trasformazione, dovendo ricercare un difficile equilibrio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Campagna pomodoro 2026 Nord Italia: raggiunto l'accordo Quadro d’Area Articoli correlati Pomodoro da industria, produttori del Nord Italia preoccupati per la campagnaSi è riunito a Parma venerdì 6 febbraio il coordinamento pomodoro da industria del Nord Italia di Confagricoltura, con la partecipazione dei... Trump: raggiunto un “quadro di accordo futuro” sulla GroenlandiaIl presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un “quadro di accordo futuro” sulla Groenlandia. Una raccolta di contenuti su Nord Italia Discussioni sull' argomento Il clima cambia, il pomodoro si fa trovare pronto; Peperoni e pomodori, prezzi all'ingrosso alle stelle. Il clima cambia, il pomodoro si fa trovare prontoIl pomodoro da industria affronta meteo variabile, costi e vincoli normativi. Tra criticità climatiche e scenari futuri, emergono strategie di adattamento, tecnologie e dati produttivi chiave per mant ... agronotizie.imagelinenetwork.com Pomodoro, Mutti investe 42,5 milioni su nuovi impianti e software AIQuarantadue milioni e mezzo di investimenti per il 2026 – inseriti in un più articolato piano da 100 milioni di euro nel quinquennio – e presidio dei mercati esteri ... msn.com L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e va in finale dei playoff qualificazione dei Mondiali: l’esultanza dello studio e la cronaca del nostro Michele Borrelli #calcio #reels #football #italia #mondiale - facebook.com facebook Dopo aver sfidato l’Irlanda del Nord a Bergamo, l’Italia giocherà in Bosnia i 90 minuti più importanti della sua storia recente #cronachedispogliatoio (1/4) x.com