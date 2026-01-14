Lotta alla criminalità la polizia arresta quattro pusher
La polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree di stazione e piazza XX Settembre, arrestando quattro persone e controllando oltre cento individui. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 250 grammi di droga, contribuendo alla lotta contro la criminalità nelle zone centrali della città.
Zona stazione e piazza XX Settembre nel mirino dei controlli della polizia di Stato, che ha arrestato quattro persone, controllandone oltre cento; sequestrati circa 250 grammi di droga. Questo il bilancio delle attività condotte da sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, una squadra del Reparto Mobile, l’unità cinofila antidroga della Questura e il personale della Polfer. Obiettivo: un‘operazione coordinata di controllo delle aree interne ed esterne della stazione, per garantire maggiore sicurezza e tutelare il decoro urbano. Sono stati controllati 110 soggetti e sono stati scovati e sequestrati 82 grammi di hashish, nascosti nell’area della scalinata del Pincio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
