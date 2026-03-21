FdI attacca il maxi polo logistico | Cancellate le compensazioni

Fratelli d’Italia ha presentato un’istanza in consiglio comunale contro il maxi polo logistico all’ex Interzuccheri, denunciando la mancanza di compensazioni e evidenziando questioni legate a problemi idrogeologici, impatto ambientale, difformità con il piano urbanistico generale e assenza di pubblico interesse. La proposta è stata accompagnata da un tentativo di bloccare le opere di urbanizzazione, puntando anche il dito sulle compensazioni previste nel progetto.

Logistica all’ex Interzuccheri, arrembaggio in consiglio comunale, a firma Fratelli d’Italia: al centro problemi idrogeologici, impatto ambientale, difformità con il pgt, opere di urbanizzazione e "assenza di pubblico interesse". A Piano di Intervento approvato ormai da mesi, e con i cantieri al via, la polemica sul piano logistico, che vede in campo colossi come Officine Mak, Prologis e Interglobo, non accenna a placarsi. L’altra sera in consiglio la raffica di interrogazioni dei consiglieri Edoardo Bernabovi e Sofia Mora. L’area d’intervento, così l’interrogazione, "risulta parzialmente ricadente in fascia di pericolosità idraulica, e presenta vincoli ambientali che richiederebbero particolare prudenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FdI attacca il maxi polo logistico: "Cancellate le compensazioni" Articoli correlati La protesta contro il polo logistico: "Sos traffico e smog nel quartiere"I residenti di via Bindellera a Brugherio, circa 45 famiglie, scrivono al sindaco manifestando preoccupazione per il destino del quartiere. Leggi anche: Campi Flegrei: inaugurato a Bacoli il nuovo polo logistico per la gestione delle emergenze Tutto quello che riguarda FdI attacca Argomenti discussi: FdI attacca il maxi polo logistico: Cancellate le compensazioni. FdI attacca: Caos nella gestione dell’AscChiede trasparenza e competenza il coordinatore di Fratelli d’Italia di Castelnovo Monti, Mirco Pizzino, sulla gestione dell’Asc Appennino Reggiano (Azienda Speciale Consortile Appennino Reggiano), ... ilrestodelcarlino.it Finanziaria, FdI attacca: «Su 11 miliardi solo 7 milioni per agricoltura e pesca»«Una finanziaria da 11 miliardi di euro che destina solo 7,1 milioni al settore primario dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca, più che una Legge di Stabilità sembra una Legge di ... unionesarda.it