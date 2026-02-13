Scontro sul futuro polo logistico | Stop al piano di via Bindellera

A Brugherio, i cittadini si oppongono al progetto del nuovo polo logistico in via Bindellera, bloccando il piano di sviluppo. La protesta contro l’insediamento logistico si intensifica, dopo che un comitato di residenti aveva scritto al sindaco Roberto Assi chiedendo di ridurre le volumetrie e tutelare il verde, e ora il dibattito si sposta anche in consiglio comunale con una mozione depositata dal Pd e sostenuta da altre forze politiche.

La protesta per il nuovo insediamento logistico in via Bindellera a Brugherio si allarga. Dopo la lettera, a metà dicembre, con cui un comitato spontaneo di cittadini chiedeva al sindaco Roberto Assi di ridurre le volumetrie e preservare il verde, ieri il Pd ha depositato una mozione, sottoscritta anche da "Brugherio è Tua!" e Alleanza Progressista, per chiedere all'amministrazione di fermare il piano attuativo " D2.7: Bindellera Industriale ". Il documento recepisce le preoccupazioni espresse dai cittadini di via Bindellera in merito all'insediamento di un nuovo polo logistico di 18.000 metri quadrati.