Polizia locale il bilancio Accertate 1.700 violazioni

Nel corso del 2025, la polizia locale ha rilevato circa 1.700 violazioni legate principalmente alla sicurezza stradale e alla tutela ambientale. Durante l'anno, gli agenti hanno effettuato controlli e interventi su strada, concentrandosi su infrazioni al codice della strada e questioni ambientali. Le attività hanno coinvolto diversi settori operativi, con un incremento delle sanzioni rispetto agli anni precedenti.

Un 2025 impegnativo per la polizia locale su tutti i fronti: dalla sicurezza della circolazione stradale alla tutela dell’ambiente. Da sottolineare, poi, l’importante attività di indagine che ha portato a segnalare alla procura della repubblica ben 13 notizie di reati. In tema di sicurezza stradale gli agenti, guidati dal comandante Giacomo Pellegrini, nel corso del 2025 hanno accertato circa 1700 violazioni, dalle più gravi alle multe per divieto di sosta. Tra i comportamenti socialmente più preoccupanti rilevati spiccano 24 veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, mentre 23 sono quelli che al controllo degli agenti sono risultati sprovvisti di revisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia locale, il bilancio. Accertate 1.700 violazioni Articoli correlati Controlli della Polizia Locale sui mezzi pesanti, 17 le violazioni accertateLa Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti in transito e in sosta, con particolare attenzione alle aree... Zona Pub: controlli della Polizia locale, accertate dieci violazioni per occupazione del suolo pubblicoOltre dieci violazioni accertate per occupazione abusiva della sede stradale con tavoli, sedie ed arredi vari, oltre a diffuse altre irregolarità. Tutti gli aggiornamenti su Polizia locale Temi più discussi: CENTO: Bilancio attività 2025 della Polizia Locale – video sul canale YouTube; Polizia locale, il bilancio. Accertate 1.700 violazioni; Terzo turno della Polizia locale a Scandicci, bilancio positivo: identificate 222 persone in un mese; Bilancio sicurezza e polizia urbana: Renna: Presenza sul territorio e spazi pubblici curati. Blitz della Polizia a Cornelia, il bilancioIl focus acceso dalla Questura di Roma sul quartiere Cornelia si è illuminato di nuovo tra Baldo degli Ubaldi, piazza Irnerio, Boccea e piazza dei Giureconsulti. La regia dei controlli è stata affidat ... terzobinario.it Firenze, doppio blitz della polizia locale: sequestrati oltre 1,3 kg di droga e due arrestiOltre 1,3 chilogrammi di droga sequestrati e due persone arrestate. È il bilancio di una doppia operazione della polizia municipale di Firenze, avvenuta ... gonews.it Tragedia sfiorata a Gallipoli durante la processione dell’Addolorata. Un’auto, una Fiat Panda, ha ignorato per due volte l’alt della polizia locale lungo via XX Settembre, proseguendo nonostante la presenza di numerosi fedeli. L’automobilista, un 65enne, è ris - facebook.com facebook Proseguono le operazioni interforze a Bologna: dal 22 gennaio scorso Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno passato al setaccio il capoluogo con blitz mirati. Il bilancio è di oltre 11 mila persone identificate, 214 denunciate, 30 x.com