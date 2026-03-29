Polizia israeliana impedisce al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle Palme

La polizia israeliana ha impedito al cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo di entrare nel Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme. I due erano diretti al luogo di culto per partecipare alla messa, ma sono stati fermati dalle forze di sicurezza prima di raggiungere la destinazione. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita sulla motivazione del blocco.

Il cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Sepolcro per la messa della Domenica delle Palme. È stato lo stesso Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, a rendere noto quanto accaduto. “Un incidente – si legge nella nota diffusa dal Patriarcato latino – che costituisce un grave precedente e ignora la sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme”. Gli ecclesiastici sono stati fermati dalle autorità israeliane lungo il percorso verso la Chiesa, mentre i due procedevano da soli senza prendere parte ad alcuna cerimonia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Gerusalemme, stop al cardinale Pizzaballa: impedito l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeA Gerusalemme si accende la tensione nel giorno della Domenica delle Palme, uno dei momenti più significativi per la cristianità. Domenica delle Palme, impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre IelpoQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Aggiornamenti e notizie su Santo Sepolcro Temi più discussi: Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa delle Palme. Tajani: Inaccettabile, sdegnati con Tel Aviv; Iran, il mistero di Ghalibaf: lo speaker media ma nega mentre i falchi lo frenano; Pasqua di guerra a Gerusalemme: Negata la processione delle Palme, Israele ha chiuso il Santo Sepolcro; A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it Giorgia Meloni e il caso del divieto al Santo Sepolcro: "Vicini a Pizzaballa, da autorità di Israele un'offesa ai credenti" - facebook.com facebook #Tajani: inaccettabile vietare l’ingresso al Santo Sepolcro a #Pizzaballa #Israele x.com