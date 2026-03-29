Domenica delle Palme impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo

Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo, membri del Patriarcato latino di Gerusalemme. L’episodio si è verificato durante le celebrazioni della Domenica delle Palme, senza che siano stati forniti motivi ufficiali per il divieto. La decisione ha impedito loro di partecipare alle funzioni religiose previste nella chiesa.

Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro e Custode di Terra Santa, di entrare nel noto sito simbolo della cristianità. I due celebrarne all’interno la consueta Messa della Domenica delle Palme. LO rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. «Hanno agito con piena responsabilità e, sin dall’inizio della guerra, hanno ottemperato a tutte le restrizioni imposte». «I capi delle Chiese – prosegue la nota – hanno agito con piena responsabilità e, sin... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Aggiornamenti e notizie su Santo Sepolcro Temi più discussi: Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Papa Leone: Oggi i cristiani del Medio Oriente partecipano realmente delle sofferenze di Cristo; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; Guerra in Medio Oriente, a Gerusalemme Santo Sepolcro inaccessibile e tradizionali Riti della Settimana Santa cancellati. Gerusalemme, polizia israeliana impedisce ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e IelpoLeggi su Sky TG24 l'articolo Gerusalemme, polizia israeliana impedisce ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e Ielpo ... tg24.sky.it Gerusalemme, impedito l'ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo per la Domenica delle PalmeLa polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcr ... corriere.it «Per la prima volta da secoli» è stato «impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. Lo riferisc - facebook.com facebook #Israele blocca l’ingresso al cardinale #Pizzaballa al Santo Sepolcro x.com