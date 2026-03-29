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Il patriarcato latino di Gerusalemme ha comunicato che la polizia israeliana ha fermato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, titolare della diocesi, e padre Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, mentre si recavano presso la chiesa del Santo Sepolcro nella città santa, per celebrare la messa della Domenica delle Palme. I due non hanno quindi potuto presenziare alla funzione. Pizzaballa fermato dalla polizia mentre si recava al Santo Sepolcro Durante la mattinata di domenica 29 marzo il cardinale e patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa e il custode di Terra Santa Franceso Ielpo sono stati fermati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Seplocro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Precedente grave"

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