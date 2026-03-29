Pizzaballa la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme | Precedente grave

Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito l’accesso al Santo Sepolcro a Gerusalemme al Patriarca latino di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa. L’evento ha suscitato reazioni da parte delle autorità religiose e ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili ripercussioni sul rapporto tra le istituzioni religiose e le forze di sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito sulla motivazione di questa decisione.

«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre si recavano privatamente e senza alcuna connotazione di processione o cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro». Lo rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. Il grave precedente «Questo episodio - spiega la nota - costituisce un grave precedente e manca di rispetto alla sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave» Articoli correlati Pasqua, Settimana Santa a forte rischio: a Gerusalemme il Santo Sepolcro è ancora chiuso“La comunità dei frati francescani presente al Santo Sepolcro non ha mai cessato, né di giorno né di notte, di svolgere le celebrazioni previste, i... Leggi anche: Pasqua di guerra a Gerusalemme: “Negata la processione delle Palme, Israele ha chiuso il Santo Sepolcro” Tutto quello che riguarda Santo Sepolcro Discussioni sull' argomento Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Precedente graveLa polizia israeliana ha fermato il cardinale Pizzaballa mentre si recava, presso la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme ... virgilio.it Israele blocca l’ingresso al cardinale Pizzaballa al Santo SepolcroRoma, 29 mar. (askanews) – Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa cattolica in T ... askanews.it «Per la prima volta da secoli» è stato «impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. Lo riferisc - facebook.com facebook #Israele blocca l’ingresso al cardinale #Pizzaballa al Santo Sepolcro x.com