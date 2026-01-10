Le ex Franco Tosi all’asta Ancora nessuna offerta Servono ulteriori ribassi su Comparto sud e mensa

Le ex Franco Tosi sono state messe all’asta, ma finora non sono arrivate offerte. In particolare, il Comparto sud e l’ex mensa di via Cairoli/Micca richiedono ulteriori ribassi per attirare l’interesse. Le manifestazioni di interesse si sono concluse senza proposte, lasciando ancora aperti i margini di trattativa. La situazione sarà valutata dal commissario straordinario Andrea Lolli, che cercherà di favorire nuove opportunità di vendita.

Niente da fare: le manifestazioni di interesse per due importanti aree della ex Franco Tosi, il cosiddetto Comparto sud e l'ex mensa-dopolavoro di via CairoliMicca, si sono concluse alla scadenza di ieri con nessuna offerta arrivata sul tavolo del commissario straordinario Andrea Lolli. "Purtroppo anche questa volta prendiamo atto del nulla di fatto – ha così commentato il risultato Lolli –. Con scadenza a breve procederemo con la pubblicazione di una nuova manifestazione dì interesse nella quale procederemo con un ulteriore ribasso. Sulla base di quanto acquisito sino a oggi, voglio però sbilanciarmi dicendo che per il Comparto sud ritengo che la prossima scadenza possa davvero essere quella giusta per arrivare alla vendita".

