L’asta per il Dopolavoro Tosi si è conclusa senza offerte, rendendo l’area ancora disponibile. Il Comune potrebbe considerare l’acquisizione dell’immobile, trasformandolo in un parcheggio pubblico. La riproposizione dell’asta con un ribasso potrebbe favorire nuove opportunità di valorizzazione dell’area, contribuendo a migliorare la mobilità e l’organizzazione urbana nel quartiere.

L’ennesima manifestazione di interesse per il Dopolavoro ex Franco Tosi è andata deserta e l’area verrà ripresentata ai possibili offerenti con un ulteriore ribasso. Intanto il commissario straordinario Andrea Lolli ha concesso al Comune il parcheggio dell’area per far fronte alle difficoltà causate in centro dalla chiusura per lavori degli stalli in via Matteotti. Preso atto di queste due circostanze, al consigliere comunale del Movimento dei cittadini Franco Brumana (nella foto) non è restato che fare uno più uno e formulare la propria proposta: sia il Comune a comprare l’area ex Tosi. "Il parcheggio del Dopolavoro ha un’importanza essenziale perché è vicino alla stazione e in zona mancano posteggi, ridotti anche per la corsia ciclabile di via 29 Maggio – dice Brumana – Nel frattempo l’ asta per la vendita dell’intero Dopolavoro è andata deserta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Dopolavoro Tosi, asta deserta. Il Comune lo acquisisca ricavandone un parcheggio"

Leggi anche: All’ex Dopolavoro Tosi. Il parcheggio ai cittadini come chiesto dal Comune

Leggi anche: Un parcheggio al posto dell'ex ferrovia, il terzo Quartiere ci riprova: "Comune acquisisca l'area e liberi dal caos Provinciale"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dopolavoro Tosi, asta deserta. Il Comune lo acquisisca ricavandone un parcheggio; Il consigliere Brumana: “Il Comune consideri l’ipotesi di acquistare l’ex mensa Tosi”; Caccia al parcheggio in centro a Legnano dopo le chiusure. Con “tappabuchi”; Parcheggio di via Matteotti chiuso, in trattativa quello dell'ex dopo lavoro Tosi, Brumana: «Il Comune pensi all'acquisto.

Le ex Franco Tosi all’asta. Ancora nessuna offerta. Servono ulteriori ribassi su Comparto sud e mensa - Il commissario straordinario: "Le utilità pubbliche sono un ostacolo". msn.com