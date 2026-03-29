Politano svela cos'è accaduto durante Italia-Irlanda del Nord | Abbiamo visto qualche mostro

Durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord, Matteo Politano ha dichiarato che i calciatori azzurri hanno avuto paura e hanno visto alcuni

Matteo Politano ammette che un po' di paura durante Italia-Irlanda del Nord ci sia stata tra i calciatori azzurri: "Qualche mostro l'abbiamo visto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Jannik Sinner scappa via durante l’intervista a Miami, c’è Italia-Irlanda del Nord: “Scusate”Dopo aver battuto Tiafoe a Miami, il tennista azzurro ha chiuso in fretta le interviste per un motivo speciale: correre davanti alla TV a tifare la... Il CT dell’Irlanda del Nord prima della sfida all’Italia: “Abbiamo più da guadagnare che da perdere”Il Ct dell'Irlanda del Nord spera nell'impresa della sua Nazionale contro l'Italia di Gattuso nei playoff Mondiali: "Siamo una squadra giovane, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Politano svela cos 8217 è accaduto... Temi più discussi: La gioia di Kean dopo il gol vittoria con l'Irlanda del Nord: Siamo un gruppo unito, c'è grande fiducia per la prossima; MAZZATA a 4 ore dalla partita: lo juventino diventa INDISPONIBILE per la nazionale italiana | Fatto fuori dai convocati Cambiaso; Italia-Irlanda del Nord, Zoff: Sono ottimista! Fagioli e Bernardeschi potevano essere utili; Barella in uscita dall'Inter? Fabrizio Romano svela la volontà del centrocampista Nerazzurro. Italia - Irlanda del Nord, pagelle: Mancini non sbaglia nulla (6.5). Politano, lampi decisivi (6.5). Tonali (7.5) e Kean (7)Donnarumma 6 L'Irlanda del Nord è veramente poca cosa. Al di là di qualche pallone in mischia da punizione o corner, vive una serata tranquilla. Unico neo quel ... ilgazzettino.it Italia-Irlanda del Nord, Politano tra i migliori per Tmw: Da lui nasce l’azione dell’1-0I gol arrivano nel secondo tempo: al 56’ sblocca il match Tonali, mentre è di Kean la rete del raddoppio a dieci minuti dalla fine. tuttonapoli.net Federico Dimarco chiarisce il caso del video diventato virale dopo Italia-Irlanda del Nord - facebook.com facebook Italia-Irlanda Del Nord, il video di Caressa che ha caricto Locatelli #SkySport #Italia #Caressa #Locatelli x.com