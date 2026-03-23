Il CT dell'Irlanda del Nord prima della sfida all'Italia | Abbiamo più da guadagnare che da perdere

Il Ct dell'Irlanda del Nord spera nell'impresa della sua Nazionale contro l'Italia di Gattuso nei playoff Mondiali: "Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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