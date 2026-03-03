Motocross tutti gli italiani nel Mondiale MXGP 2026 | un poker d’assi per stupire

Il Campionato Mondiale di Motocross MXGP 2026 sta per iniziare, con il GP di Argentina che si terrà nel weekend dal 7 all’8 marzo. Tutti gli italiani partecipano alla competizione, pronti a dare il massimo in questa nuova stagione. La gara si svolgerà su un circuito all’aperto, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La partenza del campionato segna l’inizio di un nuovo anno di sfide.

Manca sempre meno all’inizio della stagione. Questo weekend comincerà ufficialmente il Campionato Mondiale 2026 di Motocross, in partenza con il GP di Argentina pianificato nel weekend che andrà da sabato 7 a domenica 8 marzo. Sarà un’annata sportiva estremamente interessante, in quanto vedrà un contingente di centauri italiani con grandi ambizioni. Ai nastri di partenza sarà presente infatti un poker di piloti azzurri, pronto a stupire gara dopo gara. Inutile dire che i fari saranno tutti puntati su Andrea Adamo che, dopo tanti anni in MX2 (dove ha vinto anche il titolo nel 2023), farà ufficialmente il suo debutto nella classe Regina in sella alla Red Bull KTM Factory Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

