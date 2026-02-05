L’infermeria del Napoli si svuota lentamente e i prossimi giorni potrebbero portare novità importanti. Milinkovic è in vantaggio per rientrare tra i titolari, mentre Mazzocchi e Politano sono ancora sotto osservazione. I tifosi aspettano notizie concrete, ma per ora il club preferisce non sbilanciarsi.

L’infermeria del Napoli inizia lentamente a svuotarsi. Dopo il rientro ormai imminente di Amir Rrahmani, lo staff tecnico guarda con crescente fiducia anche alle condizioni degli altri giocatori attualmente ai box, con l’obiettivo di ritrovare gradualmente uomini preziosi nelle prossime settimane. Il portiere Vanja Milinkovic-Savic sembra quello più vicino al ritorno in gruppo, mentre restano sotto osservazione i percorsi di recupero di Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano. “Oltre a Rrahmani, da monitorare le situazioni di Milinkovic, Mazzocchi e Politano: il portiere sembra il più vicino al recupero, mentre per gli altri i discorsi sono rimandati alle prossime. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rientri vicini: Milinkovic in pole, monitorati Mazzocchi e Politano

Nella sfida tra Juventus e Napoli, sono assenti Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi a causa di infortunio.

Dopo la partita Napoli-Sassuolo, Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un intervento in conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sugli infortunati Politano e Rrahmani.

#Anguissa e #Meret sono vicini al rientro e possono farcela per domenica. Situazione da monitorare nei prossimi giorni a partire da oggi. @CorSport x.com